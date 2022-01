Bei sou groussen Explosiounen, déi éischter seele virkommen, wier et schonn ex plus ultra, wann een eng Satellittenopnam hätt, sou de Romain Meyer.

Am Peru weis d'lokal Televisioun Biller, wéi e klengen Tsunami d'Stad um südamerikanesche Kontinent trëfft. Op eemol stoung de Mënschen d'Waasser bis un de Knéi. D'Leit hunn net verstanen, wat geschéie géif. Dausende Kilometer ewech, matzen am Pazifik war ënnert dem Mieresspigel e Vulkan explodéiert. "Bei sou groussen Eruptiounen, déi seele virkommen, ass et schonn ex plus ultra, datt ee se elo mat Satellitten opgeholl huet", sou d'Reaktioun vum Lëtzebuerger Vulkanolog Romain Meyer.

D'Explosioun war nämlech esou massiv, datt se och aus dem Weltall gutt ze gesi war. Satellittenopname weisen, wéi sech eng grouss Drock- a Stëbswell vum Epizenter vun der Eruptioun ausgebreet huet.

This is the moment a giant underwater volcano erupted causing a tsunami to hit the South Pacific country of Tongahttps://t.co/HtNhwqYQlX pic.twitter.com/2s6Zvqda8E — BBC News (World) (@BBCWorld) January 15, 2022

Et si Biller, déi d'Wëssenschaftler beweegen. Biller, déi bannent den nächsten Deeg bis an de leschten Detail studéiert wäerte ginn, fir besser ze verstoen, wat fir eng Kraaft sou eng Explosioun mat sech bréngt.

"Der Wëssenschaft ginn dat éischt Informatiounen, wéi sech sou eppes ausbreet. Dat heescht: wei kënnt déi Eruptioun bis uewen an d'Atmosphär? Wei dréit se sech do aus? Da gesäit een datt, sech Welle weider beweegen."

Wellen, déi um Niveau vum Mier en Tsunami ausléisen. Déi e Samschdeg grad sou gutt amerikanesch, wéi och japanesch Küste getraff hunn. Wellen, déi sech awer och an der Atmosphär verbreeden. D'Explosioun vum Hunga Tonga Hunga Ha'Api war besonnesch staark. Sou impressionant, datt se Stonnen duerno och iwwer Europa enregistréiert gouf.

"Um 20 Auer owes ass se déi éischt Kéier gemooss ginn. Dat sinn ongeféier 15 Stonnen no der Eruptioun, bis se den éischte Wee bis op Lëtzebuerg fonnt hunn."

A well eis Äerd ronn ass, hunn d'Barometer eng zweet Well aus der anerer Richtung, nach e puer Stonne méi spéit, hënt no zwou Auer iwwer Lëtzebuerg gemooss.

"De Vulkan ass vill méi grouss wéi déi Inselen, déi mer uewen um Mier gesinn. Doduerch ass d'Eruptioun vill méi grouss, déi elo geschitt ass. Dat konnt een net wëssen, datt dat elo sou ex plus ultra géif ginn. Dat ass e grousse Problem. Bei Vulkan-Eruptioune gesäit een, villäicht geschitt do eppes. Bei engem Vulkan wéi dem Etna ginn d'Aktivitéite méi héich. Ma et weess een ni, wéi grouss dat ass. Dat, wat hei ebe riseg war an et hat ee kee Monitoring."

Impressionant ass iwwregens och d'elektro-magnéitesch Aktivitéit, déi an där bis zu 20 Kilometer héijer Äschewollek entstanen ass.