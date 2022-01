Dem südkoreanesche Militär no huet Nordkorea scho rëm Rakéiten an d'Mier geschoss. Et wieren zwou "ballistesch Kuerzstreckerakéiten" gewiescht.

D'Rakéite wiere vun engem Flughafen zu Pjöngjang aus a Richtung Mier ëstlech vun der koreanescher Hallefinsel ofgeschoss ginn. Si wieren eng 380 Kilometer wäit geflunn an hätten eng Héicht vun 42 Kilometer erreecht. Och déi japanesch Küstewuecht huet de Virfall confirméiert. Deemno wier et schonn dee véierte Rakéitentest zanter dem Ufank vum Joer. Eréischt e Freideg hat Nordkorea zwou "Lenkrakéiten" vun engem Zuch aus ofgeschoss. Donieft soll d'Arméi de 5. an 11. Januar "Hyperschallrakéiten" getest hunn. Hyperschallrakéite kënne méi wéi déi fënneffach Schallgeschwindegkeet erreechen a kënnen am Fluch manövréiert ginn. Esou sinn dës fir déi normal Loftofwier schwéier z'erkennen an ofzefänken. Déi heefeg Tester mat ënnerschiddlechen Technologien deiten doropshin, datt Nordkorea "probéiert, seng Technologie a seng operativ Capacitéiten a Bezuch op verdeckten Aktiounen ze verbesseren". Dat sot de japanesche Verdeedegungsminister virun der Press. D'USA haten e Mëttwoch Sanktioune géint fënnef Nordkoreaner verhänkt, déi fir d'Besuerge vu Gidder fir déi nordkoreanesch Massevernichtungswaffen- a Rakéiteprogrammer responsabel solle sinn. Links RTL News: Nordkorea mellt erfollegräichen Test vun enger Hyperschall-Rakéit

