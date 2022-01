Experte vun der Universitéit vun Auckland hu confirméiert, datt d'Ënnerwaassereruptioun de Niveau 5 vun 8 hat an dee stäerkste weltwäit zanter 30 Joer ass.

Wier dat um Land gewiescht, wier et zu enger enormer Katastroph komm. Sou d'Fuerscher. Zwee Deeg no der Eruptioun ass nach net gewosst wéi grouss de Schued ass. Militärfligeren aus Australien an Neiséiland probéiere sech e Bild aus der Loft ze maachen. D'Kommunikatioun op den Insele vun Tonga ass den Ament nach ëmmer staark ageschränkt.