Déi fréier Ee-Kand-Politik dréit nach ëmmer Friichten. Mëtt d'lescht Joer sinn d'Gebuerten a China um niddregsten Taux zanter 1949 ukomm.

Et wiere 7,52 Puppelcher pro 1.000 Awunner op d'Welt komm. Dat huet déi zoustänneg Autoritéit zu Peking matgedeelt.

Dat ass deen niddregsten Taux zanter dem Ufank vun der Registréierung 1949 an deen niddregsten Taux weltwäit. Am Joer 2020 louch d'Quot nach bei 8.52 Gebuerte pro 1.000 Awunner.

Generell huet et zejoert, weltwäit gesinn, manner Gebuerte ginn, wéi soss. Aktuell liewe 7,9 Milliarden Leit op der Welt.