An de franséischen Alpen koum et zu engem tragesche Virfall. E klengt Meedche gouf wärend dem Schicours vun engem Mann ëmgefuer.

Trotz Reanimatiounsversich ass dat 5 Joer aalt Meedchen um Wee an d'Spidol am Helikopter u senger Blessure gestuerwen. Dat huet France 3 ënnert Recours op de Parquet vu Bonneville matgedeelt.

D'Kand war mat senger Famill a Frankräich an der Vakanz an huet do Schifuere geléiert. De Mann huet d'Meedchen deemno e Samschdeg ëmgefuer, wéi hat an der Rei stoung. Hie wier mat héijer Vitess op hat duergefuer, hätt nach probéiert auszewäichen.

De Mann gouf vun der Police festgeholl an Enquêtë wéinst Homicide involontaire goufen ageleet. Wéi France 3 matdeelt, wier de Mann am Schockzoustand. Als Member vun de fräiwëllege Pompjeeën huet hien direkt nom Accident zesumme mam Dokter Éischt Hëllef geleescht. E Méindeg soll d'Läich vum Meedchen obduzéiert ginn, fir déi genee Doudesursaach erauszefannen.