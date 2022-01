E schroe Wanterstuerm huet zu massive Stroumausfäll am Oste vun den USA gefouert, och Flich hu missen annuléiert ginn. 80 Millioune Mënsche ware betraff.

Heftege Schnéi, gefruerene Reen a kräfteg Wandstéiss, esou huet de Sonndeg am Oste vun den USA ausgesinn a fir e Méindeg ass nach méi Schnéi virausgesot ginn. Wéi d'Internetsäit Poweroutage.us gemellt huet, waren zäitweis 235.000 vun hire Clienten ouni Stroum. Souguer a Florida, wou ee méi en duusst Klima gewinnt ass, gouf et Tornadoe mat Schnéi, déi fir Iwwerschwemmungen a Schied un der Küst gesuergt hunn.

Ronn 3.000 Flich hu missen annuléiert ginn, 4.200 weiderer hate Verspéidung. Och op de Stroosse war Chaos. Een Deel vun der Interstate I95 huet misse gespaart ginn. Geféierlech Stroosseconditioune mat laange Staue ware vun Arkansas (Süden) bis Maine (Nordosten) gemellt. Zu Virginia eleng huet d'Police bal 1.000 Accidenter matgedeelt.

Am Ganze waren iwwer 80 Millioune Mënsche vum schlechte Wieder betraff. An den US-Bundesstaaten Georgia, Virginia an North Carolina gouf den Noutstand ausgeruff. Vill Leit waren opgeruff ginn, doheem ze bleiwen a wa méiglech net mam Auto ze fueren. Zu Brevard an North Carolina ass den Daach vun engem Studentewunnhaus zesummegebrach. Kengem ass dobäi awer eppes geschitt.

Schonn Ufank Januar waren am Nordoste vun den USA eng 30 Zentimeter Schéi gefall. Honnerten Automobilisten hounge bal 20 Stonnen op enger vun de wichtegste Verbindungsstrecken zur Haaptstad Washington fest.