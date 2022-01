E Meedchen ass op engem Trëttbriet vun engem Giddertransport vu Magdeburg op Niedersachse matgefuer. Dat trotz Vitess vu bis zu 100 Kilometer an der Stonn.

E 14 Joer aalt Meedchen aus Sachsen-Anhalt hat sech als blanne Passagéier bei Minusgrade bal eng Stonn baussen um Gidderzuch festgehalen. Der Police vun Hannover no hat sech d'Meedche mat anere Jugendlecher op d'Trëttbriet vum Gidderzuch gestallt, dee grad gestoppt hat. Am Géigesaz vun deenen aneren huet hatt deemno den Ofsprong verpasst.

Doropshin huet hatt sech bei bis zu 100 Kilometer an der Stonn an enger Temperatur vu minus 3,5 Grad wärend der Faart am äisege Wand un engem Grëff festgehalen. De Giddertransport hätt schlussendlech knapp eng Stonn méi spéit bei Cremlingen kuerz viru Braunschweig wéinst engem Chantier gehalen. "Staark ënnerkillt, knaschteg an nëmmen nach mat engem Schong" hätt d'Meedche schlussendlech beim Maschinist un der Dier geklappt.

Dat erfruerent Meedche wier doropshin net méi capabel gewiescht, fir ouni Hëllef vun der Lokomotiv erofzekommen. Hat gouf an engem Spidol versuergt, wärend d'Police d'Elteren informéiert huet. Virsiichtshallwer hunn d'Beamten den Zuch no weidere blanne Passagéier kontrolléiert. Donieft gouf eng Plainte géint d'Meedchen gemaach an dorop opmierksam gemaach, datt wéinst de Retarden och Dommages et intérêts op hatt duerkomme wäerten.