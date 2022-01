De Paragraph 219a am däitsche Strofrecht huet zanter senger Aféierung schonn dacks fir hëtzeg Diskussioune gesuergt. Elo soll en endgülteg gestrach ginn.

Am Paragraph ass festgehalen, datt Doktere keng Informatiounen iwwer Schwangerschaftsofbréch dierfe verbreeden. Zanter enger Reform am Joer 2019 dierfen Dokteren zwar driwwer informéieren, datt si Ofdreiwungen ubidden, si dierfen awer näischt zu de Prozedure selwer oder eventuelle Risike soen.

Den neie Justizminister Marco Buschmann (FDP) huet elo Demarchen an d'Weeër geleet, fir dëse Paragraph ze sträichen. "Et kann net sinn, datt all Mënsch alles iwwert déi Saachen an den Internet stellen dierf, mä ausgerechent Mënschen, déi dozou qualifizéiert sinn, dat net dierfen", esou de Buschmann.

Wir werden Paragraf #219a StGB streichen. Sachliche Informationen von Ärztinnen und Ärzten über einen Schwangerschaftsabbruch sollen nicht länger strafbar sein. Frauen, die einen Abbruch ihrer Schwangerschaft erwägen, befinden sich in einer schmerzhaften Lebenssituation - — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) January 17, 2022

Datt duerch d'Ännerung vum Gesetz kéint "Reklamm" fir Ofdreiwunge gemaach ginn, wéi et Kritiker heiansdo behaapten, misst een awer net fäerten, esou de Justizminister. Dat géife schonn aner Gesetzer, wéi zum Beispill dat medezinescht Beruffsrecht, verhënneren.

D'Ampelkoalitioun aus SPD, Grüne an FDP hat scho fréi ugekënnegt, de sougenannten "Werbeverbot" sträichen ze wëllen. D'CDU/CSU huet sech géint d'Ofschafung ausgeschwat.