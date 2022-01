De gréisste geschlaffenen Diamant vun der Welt mam Numm "Enigma" kann een zanter e Méindeg ëffentlech bewonneren. Iwwer 20 Joer war e verstoppt.

De 555,55 Karat schwéiere schwaarze Steen gëtt am Auktiounshaus Sotheby's zu Dubai ausgestallt, a soll dono ënnert den Hummer kommen. Den anonymme Besëtzer huet de Steen, deen och am Guiness-Buch vun de Rekorder agedroen ass, an de leschten 20 Joer ni gewisen.

"The Enigma" gouf vun Experten esou geschlaff, dass e 55 Facetten huet an d'Form vun engem handflächegroussen Hamsa-Symbol. Dat Symbol steet an der Golfregioun fir Muecht a Schutz. Der Sotheby's-Expertin Sophie Stevens no ginn Experten dovun aus, dass de seelene schwaarzen Diamant viru méi wéi 2,6 Milliarde Joren duerch e Meteorit oder Asteroid entstanen ass, deen op der Äerd ageschloen ass.

De Stee soll an den nächste Wochen och nach zu Los Angeles an zu London ausgestallt ginn, ier en Ufank Februar online versteet gëtt. Sotheby's rechent mat engem Präis vu 5 Milliounen Dollar (4,38 Milliounen Euro).