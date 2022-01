Zwee Joer laang hat sech d'Anne Frank mat hirer Famill zu Amsterdam an engem Hannerhaus virun den Nationalsozialiste verstoppt. Bis si verrode goufen.

En onbekannte Frënd vun der Famill soll den Nazie gesot hunn, wou d'Anne Frank an hir Famill sech verstoppt gehalen hunn. Onbekannt bis elo.

Ënnersichungen hu gewisen, dass et de jüddeschen Notaire Arnold van den Bergh war, deen d'Famill am August 1944 verroden huet. Zu deem Resultat kënnt e Grupp vun internationalen Ermëttler, déi sech 6 Joer laang mam Fall befaasst hunn.

D'Famill Frank gouf dono an e Konzentratiounslager deportéiert an ëmbruecht. Nëmmen de Papp Otto huet iwwerlieft.

No bal 6 Joer intensive Recherchë war de Grupp vun 23 Ermëttler, dorënner och de pensionéierten FBI-Agent Vince Pankoke, iwwerzeegt, dee Mann fonnt ze hunn, dee fir de Verrot responsabel war. Virun allem en anonymme Bréif, deen de Papp Otto Frank Mëtt de 50er Jore kritt huet, huet d'Ermëttler op d'Spuer vum jüddeschen Notaire bruecht.

D'Existenz vum Bréif ass zanter Joerzéngte bekannt, ma vill Historiker hunn dru gezweiwelt, dass de Jurist soll de presuméierten Täter gewiescht sinn. De van den Bergh soll Holland nämlech schonn 1943 verlooss gehat hunn. A genee dëst konnt elo widderluecht ginn. D'Experten hu mat Hëllef vun Dokumenter aus den Archive vun der Stad rausfonnt, dass den Notaire nach am Februar 1944 eng nei Adress zu Amsterdam uginn hat.

Ma net eleng dëst géif drop hindeiten, dass de van den Bergh als Verréider a Fro kënnt. "Du kucks, wien hat d'Wëssen, d'Geleeënheet an d'Motiv. An hien erfëllt sämtlech 3 Viraussetzungen", sou de Chef-Ermëttler Pieter van Twisk. "Hie war den Uféierer vun engem jüddesche Rot an hat Zougang zu Dokumenter. Hien hat donieft d'Geleeënheet a war selwer an enger schwiereger Situatioun".

Als Member vun deem Rot huet de van den Bergh relativ gutt gelieft, ma 1944 wier den Drock och op hien immens grouss ginn. Fir sech a seng eege Famill ze schützen, hätt hien den Nazie wuel eng ganz Rei vun Adressen zoukomme gelooss, wou jüddesch Famillje sech verstoppt gehalen hunn, sou den EX-FBI-Agent Pankoke. "D'Motiv am Fall Arnold van den Bergh war, sech seng Fra a seng 3 Duechtere virun der Deportatioun an e KZ ze schützen. Entweder hues du als Judd kooperéiert oder du bass an den Oste geschéckt ginn".

Dës nei Theorie wier awer net zu 100 Prozent sécher, sou nach de Pankoke, ma zu 85 Prozent. D'Ermëttler hu sech op Interviewen, historesch Dokumenter, Lëschte mat Adressen an Tagebicher baséiert. Et hätt ee sämtlech Noperen, déi deemools an der Géigend vum Haus gewunnt hunn, an deem d'Famill Frank sech verstoppt hat, analyséiert. Alles wier duerchliicht ginn, dobäi hätt sech de Verdacht op de van den Bergh ëmmer méi verhäert. Bei der Recherche konnten donieft 2 Dosen aner Theorien ausgeschloss ginn.

Eng absolut Sécherheet hätt een awer och 77 Joer no Krichsenn net. De Ronald Leopold vun der Amsterdamer Anne-Frank-Stëftung hält et weiderhi fir méiglech, dass d'Bewunner vum Hannerhaus an der Prinsengracht 263 net verroden, mä zoufälleg vun den Nazien entdeckt gi waren.