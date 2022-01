Op der Aire Langen-Bergheim op der A45 an Däitschland bei Hessen koum et e Méindeg de Mëtteg zu enger Explosioun.

E Méindeg géint Mëttesstonn soll e Mercedes an eng vun de Pompelen op der Aire gerannt sinn an huet dobäi nach een aneren Auto ze pake kritt. Béid Gefierer hu Feier gefaangen a wiere kuerz drop explodéiert.

De Chauffer vum Mercedes wier dobäi em d'Liewe komm, e weidert Doudesaffer wier an der Géigend vum Wrack entdeckt ginn. Ob et sech dobäi ëm e Passagéier am Ongléckswon handelt oder eng Persoun, déi vum Auto erfaasst gouf, muss nach ermëttelt ginn.

Op der Aire ass wéi gesot e gréissert Feier ausgebrach, dat och op de Verkafsraum an de Restaurant iwwergegraff huet. D'Hannergrënn sinn net kloer.