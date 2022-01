E Sonndeg gouf an Éisträich de fäerdege Gesetzesentworf zur allgemenger Covid-Impfflicht virgeluecht.

Den neie Bundeskanzler Karl Nehammer huet e Sonndeg de finalen Entworf fir eng allgemeng Covid-Impfflicht presentéiert. An der Noriichtesendung "Zeit im Bild 2" huet hien dunn owes och direkt dofir Publicitéit gemaach.

Impfflicht an Éisträich / Reportage Pol Edinger

Vu Februar u soll deemno déi generell Impfflicht gëllen, déi an dräi Phasen agedeelt ass. Vum 3. Februar bis de 15. Mäerz leeft eng sougenannten „Eingangsphase“, an där d’éisträichesch Populatioun ënnert anerem per Bréif iwwert d’Impfflicht informéiert gëtt. Duerno trëtt déi zweet Phas a Kraaft. Ween dann net geimpft ass a vun der Police erwëscht gëtt, muss net wéineg Strof bezuelen: Ugefaange bei 600 € kann et bei weiderer Verweigerung bis zu 3.600 € kaschten. Insgesamt soll bis zu 4 Mol pro Kalennerjoer esou gestrooft kënne ginn. Déi drëtt a lescht Phas trëtt just a Kraaft, wann no enger Zäit nach ëmmer ze vill Leit net geimpft sinn. Da kritt nämlech jiddereen, deen nach net als geimpft registréiert ass e verflichtende Rendez-vous fir eng Impfung heemgeschéckt. Gëtt och dëse Rendez-vous ignoréiert, falen erëm Geldstrofen un. Laut eegenen Aussoen hofft de Bundeskanzler Karl Nehammer allerdéngs, dass et guer net eréischt zu dëser drëtter Phas kënnt.

Um Gesetzesentworf hunn d'regéierend Parteien zesumme mat den Oppositiounsparteien aus liberaler Neos a sozialistescher SPÖ geschafft – d'riets-konservativ FPÖ leent all Impfflicht kategoresch of. Wärend dëser Aarbecht tëscht de Parteie goufen och Meenunge vu Bierger a Biergerinne berécksiichtegt. Op Grondlag dovun ass beispillsweis am finalen Entworf d’Altersgrenz vu 14 op 18 Joer erop gehuewe ginn. Fir sécher ze sinn, dass den Entworf vum Verfassungsgeriichtshaff och ofgeseent gëtt, ware bei der Virbereedung laut Bundeskanzler och eng sëllege Rechtsexperten involvéiert. Och dowéinst si souwuel hien, wéi och d’Verfassungsministesch Karoline Edtstadler sécher, dass d‘Gesetz wäert duerch de Verfassungsgeriichtshaff kommen. E Méindeg koum dunn am Parlament nach den Ausschoss fir Gesondheetsthemen zesummen, wou all Partei een Expert agelueden hat, seng Aschätzung zum Entworf ze maachen. Hei gouf et dunn allerdéngs keng Iwwerraschungen an och d'Oppositiounsfraktiounen dierfte relativ geschloss fir d’Impfflicht stëmmen. Fir dëse Beschloss brauch et iwwerdeems just eng einfach Majoritéit, déi d’Regierungsparteie souwisou hunn.

D'Impfflicht an Éisträich ass also eng sécher Saach. Mat 23% Net-Geimpften an duerchschnëttlech ronn 20.000 Demonstranten all Weekend bleift nach ofzewaarden, wéi dës drastesch Mesure grad bei dëse Leit wäert ugeholl ginn.