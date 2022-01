D'Biewe mat enger Stäerkt vu 5,3 huet grouss Schied hannerlooss. Iwwer 100 Haiser sinn agestierzt. Op d'mannst 26 Mënsche sinn dobäi ëmkomm, och Kanner.

Beim Äerdbiewen am Weste vum Afghanistan sinn e Méindeg op d'mannst 26 Persounen ëm d'Liewe komm. Si wiere vun agestierzten Diech an hiren Haiser verschott ginn. Ënnert den Affer waren och véier Kanner. Donieft ginn et eng Rei Blesséierter. Méi wéi 100 Haiser wieren an de Secteuren Kadis, Mukur, Ab Kamari an Dschawand zerstéiert ginn. Am schlëmmsten hätt et de Bezierk Kadis getraff.

En éischt Biewen hat d'Provënz géint 13 Auer getraff, zwou Stonne méi spéit hätten d'Leit e weidert Biewe gespiert. Dat éischt Biewen war mat enger Stäerkt vu 4,9, dat zweet mat 5,3 gemellt ginn.

Am Afghanistan sinn Äerdbiewen relativ heefeg, virun allem am Hindukusch, wou déi Indesch an Eurasesch Kontinentalplacken openee stoussen. Well d'Haiser am Land meescht schlecht gebaut goufen, riichten d'Äerdbiewen dacks gréisser Schied un.