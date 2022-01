London liwwert Kiew Waffen, fir sech am Fall vun enger russescher Invasioun géint Panzere kënnen ze wieren.

Dat huet de brittesche Verdeedegungsminister e Méindeg am Parlament wësse gedoen. Dës wieren awer ausschliisslech geduecht, fir sech kënnen ze verdeedegen. Wéi vill an wéi eng Waffen do geliwwert goufen, wollt de Minister net verroden. Just esouvill, dass et keng strategesch Waffe wieren an dass se och keng Gefor fir Russland géingen duerstellen.

E klenge Grupp vu britteschen Zaldoten sollen dann den ukrainesche Militär fir kuerz Zäit am Ëmgang mat de Waffen ausbilden. Dat wier awer näischt Neies, well zanter 2015 scho méi wéi 22.000 ukrainesch Zaldote vu Britten trainéiert goufen. De Verdeedegungsminister wéilt awer keng falsch Hoffnunge maachen, well am Fall vu engem Krich mat Russland géinge keng brittesch Zaldoten op ukraineschem Buedem agesat ginn.

Den ukrainesche Ambassadeur begréisst d'Waffeliwwerung. Ob déi awer en Ënnerscheed maache géingen, misst een nach rausfannen. Et géing de Moment och nach keng Léisung ginn, wéi d'Waffen an d'Ukrain geliwwert solle ginn.

Déi däitsch Ausseministesch Annalena Baerbock trëfft en Dënschdeg iwwerdeems hire russeschen Homolog Sergej Lawrow zu Moskau. D‘Visitt dierft keng einfach ginn. D‘Bezéiungen tëscht Moskau a Berlin sinn aktuell op engem Déifpunkt.