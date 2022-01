Scho fir déi zweete Kéier bannent dësem nach kuerze Joer gouf a Mexiko e Journalist ëmbruecht.

De Fotojournalist Margarito Martinez gouf e Méindeg den Owend erschoss, wéi en aus sengem Haus zu Tijuana gaangen ass. Den 49 Joer ale Mann huet fir lokal an international Medie Fotoe gemaach, fir d'Kriminalitéit an der Party-Stad Tijuana un der amerikanescher Grenz ze weisen.

Do sinn eng ganz Rei kriminell Banden aktiv, déi Drogen a Mënschen an d'USA schmuggelen. Wéi Reporterkolleege vum Martinez mellen, hätt de Fotojournalist Problemer mat enger Persoun gehat, déi an den Drogenhandel verwéckelt ass.

Mexiko war d'lescht Joer am Rapport vun der Organisatioun "Reporter ouni Grenzen" fir déi drëtte Kéier hannerteneen dat geféierlechste Land fir Journalisten. Zejoert goufe siwe Journalisten do am Zesummenhang mat hirer Aarbecht ëmbruecht. Op der zweeter Plaz louch den Afghanistan.