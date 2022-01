Am éischte Lockdown am Joer 2020 hu vill Leit hir Pläng missten no hanne réckelen. D'Fransousen hunn hir Hochzäiten an d'Kannerkréien elo awer nogeholl.

En Dënschdeg gouf a Frankräich eng nei Populatiounsstatistik publizéiert, déi weist, datt am Joer 2021 42 Prozent méi Hochzäite gefeiert goufen, wéi nach am Joer virdrun. D'Koppelen, deenen hir Hochzäitspläng 2020 an d'Waasser gefall waren, hunn dës also antëscht nogeholl. Virun allem jonk Leit, déi sech wéinst der Corona-Lag onsécher gewiescht wieren, hätte sech elo also awer getraut, esou d'Statistikagence.

An den 9 Méint nom éischte Corona-Lockdown waren d'Gebuertenzuelen iwwerdeems staark zeréckgaangen. Tëscht Mëtt Dezember a Mëtt Februar 2021 goufe ronn 10 Prozent manner Bëbeeë gebuer, wéi an der nämmlechter Zäit am Joer virdrun. Gemittlech Owender zu zweet hunn also net fir méi Gebuerte gesuergt. Villméi huet warscheinlech déi finanziell Onsécherheet a villäicht och d'Angscht viru Komplikatiounen an domat verbonnenen Doktersvisitten an der Pandemie vill Koppelen dozou bruecht, hire Kannerwonsch nach e bësse méi laang onerfëllt ze loossen.

Eréischt am Mäerz 2021 a virun allem am Summer sinn d'Gebuertenzuelen nees an d'Luucht gaangen. 2021 gouf et deemno dann och méi Gebuerten, wéi 2020. D'Awunnerzuel a Frankräich ass der Statistikagence no d'lescht Joer ëm 172.000 Leit op elo 67,2 Millioune geklommen. Ronn zwee Drëttel vun där Croissance sinn allerdéngs op Migratioun zeréckzeféieren.