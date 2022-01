Nodeems e Mataarbechter an e Client an engem Déiere-Buttek positiv getest goufen, huet een de Virus och bei 11 Déiere festgestallt.

D'Autoritéiten zu Hongkong hate Bedenke wéinst engem eventuellen Iwwerdroungsrisiko an hunn ugeuerdent all d'Déieren am Buttek dout ze maachen.



No enger Corona-Infektioun bei engem Mataarbechter an engem Client, waren 11 Hamstere positiv op de Virus getest ginn. De Buttek gouf direkt zougemaach. Ronn 2.000 Hamsteren an aner kleng Déieren aus ronn enger Dosen Butteker vun där Chaîne sollen doutgemaach ginn. D'Gesondheetsautoritéiten hunn donieft ronn 150 Clienten aus de betraffene Butteker an 20 Mataarbechter ënner Quarantän gestallt.

Den Import vu klengen Déieren ass bis op Weideres gestoppt. International géif et bis ewell kee Beweis fir eng Corona-Iwwerdroung vum Hausdéier op de Mënsch ginn, gëtt d'Sophia Chan vum Gesondheetsrot vun Hongkong ze bedenken.

Déierefrënn hu sech entsat gewisen. E Member vum Facebook-Grupp "Hamster Blog HK", mat iwwer 10.000 Memberen, huet en Appell gemaach, ob net iergendeen déi Déiere rette kéint. Aner User hunn de Geck mat den Autoritéite gemaach an e Verglach mat Fliedermais zu Wuhan gemaach.