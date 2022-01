Dëst huet ënner anerem d'Unicef sech virgeholl. Dofir ginn zanter Wochen, jo souguer Méint, dës Länner mat Impfstoff beliwwert.

Rezent goufen an de Ruanda iwwer 1 Millioun Dosen u Vaccine geflunn.

Well een d'Corona-Problematik weltwäit an de Grëff kréie muss, sollen och d'Mënschen a sozial a finanziell méi schwaache Länner gehollef kréien. Soss entwéckele sech ëmmer nees nei Covid-19-Varianten.

Et geet also ëm eng gerecht Verdeelung vum Impfstoff. Och Lëtzebuerg ënnerstëtzt dës COVAX-Aktioun.

Zanter bal engem Joer leeft dës Verdeelung u Covid-19-Impfstoff. Am Februar d'lescht Joer war de Startschoss. Mëttlerweil sinn eng Milliard Dosen u Vaccinen an Entwécklungslänner verdeelt ginn. Op den eenzele Plaze brauch et och humanitär Hëllef, fir den Impfstoff un d'Leit ze bréngen.

D'Verdeelung vum Covid-19-Vaccin ass historesch gesinn, déi gréissten humanitär Aktioun. 144 Länner goufe mat dësem wichtegen Impfstoff beliwwert.