Am Seniorenheem bei Valencia ass an der Nuecht e Feier ausgebrach. Op d'mannst 5 Persoune sinn an de Flame gestuerwen. 11 Blesséierter koumen an d'Spidol.

De Brand am Fleegeheim an der Gemeng Moncada bei Valencia war géint Hallefnuecht ausgebrach. D'Pompjeeë konnte 25 Persounen aus dem Gebai retten, éier si d'Feier ënnert Kontroll bruecht haten. Eelef Blesséierter, dorënner dräi schwéier blesséiert Persounen, hu misse vun de Rettungsdéngschter wéinst Dampvergëftungen an d'Spidol bruecht ginn. Op d'mannst fënnef Persounen hunn de Brand net iwwerlieft. Éischten Analysen no kéint e Kuerzschluss vun engem medezineschen Apparat d'Feier ausgeléist hunn.