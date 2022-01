Virun iwwer 2 Joer sinn an engem Killwon a Groussbritannien 39 Vietnamesen op eng grausam Aart ëmkomm, déi op d'Insel wollten illegal areesen.

E Mëttwoch gouf elo dowéinst e 45 Joer ale Vietnames, deen dem belsche Geriicht no eng féierend Roll beim Schleise vun de Leit a Groussbritannien gespillt huet, elo zu 15 Joer Prisong verurteelt. Weider krut hien eng Geldstrof vun enger Millioun Euro.

D'Ermëttler bezeechnen de Mann als Chef vun der Operatioun an der Belsch. Ronn 15 vun den 39 Affer solle sech, éier si a Groussbritannien geschmuggelt goufen, an zwou Wunnengen zu Bréissel opgehalen hunn.

Schonn am Dezember stounge weider 22 Leit, déi fir de Vietnames solle schaffen, wéinst dësem Fall viru Geriicht. Fir si goufe Strofen tëscht engem an 10 Joer gefuerdert.

Am Oktober 2019 hat dëse Fall fir grousst Entsetze gesuergt. An engem Industriegebitt am Oste vu London waren d'Läiche vun 31 Männer an 8 Fraen an engem Container vun engem Camion entdeckt ginn. Der medezinescher Ënnersichung no si si gestuerwen, well am Container, an deem si agespaart waren, net genuch Sauerstoff war an d'Temperaturen däitlech ze héich waren.

Well de Camion aus der Belsch koum, hunn déi belsch Autoritéiten zesumme mat hire Kolleegen aus dem Vietnam an aus Groussbritannien un dësem Fall geschafft. Verdächteger waren a Frankräich, der Belsch an an Däitschland verhaft ginn. A Groussbritannie stoungen dowéinst siwe Männer viru Geriicht, déi all tëscht 3 a 27 Joer an de Prisong mussen. Am Vietnam waren am Dezember 2020 véier Männer zu zwee an en halleft bis siwen an en halleft Joer Prisong verurteelt ginn.

D'Affer koumen aus den aarme a méi ländleche Regiounen aus dem Vietnam. Vill haten hiert d'Liewe riskéiert, fir am Ausland e bessert d'Liewe kënnen ze hunn. Vill Leit, déi et bis a Groussbritannien gepackt hunn, hunn dono hei illegal op Cannabis-Plantagen an an Neelstudioe geschafft, fir hir Schold bei de Schleiser kënnen ze bezuelen.