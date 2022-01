De brittesche Premier Boris Johnson huet e Mëttwoch ugekënnegt, datt déi meeschte Corona-Mesuren de 27. Januar opgehuewe solle ginn.

D'Maskeflicht soll vun nächstem Donneschdeg un net méi gesetzlech virgeschriwwe sinn, sot den Johnson e Mëttwoch am Parlament. Corona wier um beschte Wee, endemesch ze ginn. Dowéinst misste gesetzlech Virschrëften elo a Rotschléi ëmgewandelt ginn.

Den Homeoffice soll net méi offiziell recommandéiert ginn an och bei groussen Evenementer an am Nuetsliewe soll et net méi néideg sinn, säi Gesondheetspass ze weisen. Am Mäerz soll da souguer d'Isolatioun fir positiv geteste Leit komplett opgehuewe ginn. "Mir zwénge Mënschen och net gesetzlech dozou, sech ze isoléieren, wann se d'Gripp hunn", sot de Premier als Erklärung. Datt een dee Schrëtt kéint goen, wier net zulescht och duerch déi grouss Booster-Campagne.

England war eent vun deenen éischte Länner, an deem déi nei Omikron-Variant sech rasant ausgebreet hat. Ufank Januar gouf een Héchstwäert nom aneren erreecht, antëscht hu sech d'Infektiounszuelen awer bal hallwéiert. Wales hat schonn d'lescht Woch änlech nei Reegelen annoncéiert, Schottland hat en Dënschdeg bekannt ginn, déi meeschte Mesurë bis nächste Méindeg opzehiewen.

Dënn Loft ronderëm de Premier



U sech gouf sech d'Ukënnegung vu méi entspaante Corona-Mesuren eréischt fir d'nächst Woch erwaart. Dem Boris Johnson kann e bësse positiv Press den Ament awer just zegutt kommen. Am brittesche Parlament goung et de Mëttwoch nämlech och ëm dat sougenannte "Partygate". Den Johnson hat zouginn, den 20. Mee 2020 op enger Party gewiescht ze sinn - deemools duerfte sech wéinst dem Lockdown net méi wéi zwee Leit am Fräien treffen.

Och aus den eegene Reie gëtt d'Kritik um Premier ëmmer méi haart. Ee vun de konservativen Tories huet aus Protest souguer d'Partei gewiesselt an ass elo e Member vun der Labour-Partei. Den "Daily Telegraph" rechent domat, datt et zu engem Mësstrauensvott kéint kommen. 54 Tory-Deputéierte missten dësen ënnerstëtzen. Der Zeitung no kéint deen Taux nach e Mëttwoch erreecht ginn.