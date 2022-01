5 Internatschüler waren an de franséische Jurabierger mam Auto ënnerwee, wéi si vun der Strooss ofkoumen an an e Séi gefall sinn. Just een huet iwwerlieft.

Nëmmen engem Schüler vun deene fënnef, déi zesummen am Auto ënnerwee waren a wéinst Glatäis vun der Strooss ofkoumen, war et gelongen sech aus dem Gefier ze retten an Hëllef ze ruffen. Trotz de Beméiunge vun der Police an de Pompjeeë koumen déi aner Persounen aus dem Auto ëm d'Liewen. Dee Fënnefte koum schwéier ënnerkillt an d'Spidol.

De franséischen Educatiounsminister Jean-Michel Blanquer huet vun enger Tragedie geschwat an iwwer Twitter de Familljen a Frënn vun den Affer säi Bäileed ausgeschwat.

Après ce drame qui touche toute la communauté éducative et tout particulièrement @acbesancon, je veux exprimer ma peine et adresser toutes mes pensées aux familles et aux proches des lycéens.

Les services de l’État sont pleinement mobilisés auprès de l’entourage des victimes: https://t.co/WPRFto7Ft0 — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) January 19, 2022

D'Strooss laanscht de Séi vu Chalain wier komplett veräist gewiescht, wouduerch d'Automobilistin d'Kontroll iwwert d'Gefier verluer hat. Anescht wéi de Gros vun der Strooss stoungen op där Plaz, wou den Accident war, keng Beem, sou datt de Won an de Séi fale konnt. Weider Ermëttlungen, fir de geneeë Verlaf vum Accident erauszefannen, lafen.

D'Affer wieren all tëscht 15 a 17 Joer gewiescht, just d'Meedchen um Steier war groussjäreg. D'Schüler aus dem Auto waren an der Stad Champagnole an engem Internat. Hei soll elo eng psychologesch Betreiung fir d'Schüler vum Lycée en place gesat ginn. Champagnol läit am Oste vu Frankräich un der Grenz mat der Schwäiz.