Den US-President Joe Biden hat mat Aussoen zu engem méigleche russeschen Amarsch an d'Ukrain fir Opreegung gesuergt.

Bei enger Pressekonferenz am Wäissen Haus huet hie gesot, datt hie sech op d'mannst eng limitéiert russesch Attack op d'Ukrain erwaart. Dat well hien der Meenung ass, datt de russesche President Putin de Westen teste wéilt.

Den US-President huet donieft och ugedeit, datt et bei engem "klengen Andréngen" vu Russland an d'Ukrain zu enger begrenzter Reaktioun vun de Nato-Memberstaate komme kéint. Eng gréisser Invasioun dogéint kéint zu enger "Katastroph fir Russland" féieren.

De Saz mam "klengen Andréngen" huet bei den oppositionelle Republikaner fir Kritik gesuergt. Den Joe Biden géing domat "de Waldimir Putin encouragéieren fir an d'Ukrain anzemarschéieren". Dat huet de konservative Senator Tom Cotton an engem Tweet geschriwwen. Säi Parteikolleeg a Senator Rob Portman huet erkläert, datt deen Ausdrock "de falsche Wee" wier, "dës "Menace unzegesinn". All militäresch Andréngen an d'Ukrain géing d'Land an Europa "destabiliséieren".

Joe Biden’s impotence emboldened Vladimir Putin and now he just green-lighted Putin to invade Ukraine. — Tom Cotton (@SenTomCotton) January 19, 2022

Dat Wäisst Haus beméit sech iwwerdeems dem President säi Choix u Wierder rëm riichtzebéien. Den Joe Biden wéisst, dass Russland op verschidden Aart a Weise vun Aggressiounen reagéiere kéint. Ënnert anerem och "Cyberattacken a paramilitäresch Taktiken". Ma all Form vu russescher Aggressioun géing zu enger decisiver Äntwert vum Weste féieren.

Zu Berlin kommen dann en Donneschdeg d'Ausseministere vun den USA, Däitschland, Frankräich a Groussbritannien wéinst dem Ukrain-Konflikt beieneen.