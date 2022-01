Iwwer Joerzéngten ewech goufen am Äerzbistum München a Freising Kanner a Jugendlecher sexuell mëssbraucht. D'Verdachtsfäll leien am dräistellege Beräich.

An deem Kader kritt de fréiere Poopst Benedikt XVI. reprochéiert, a véier Fäll näischt géint Geeschtlecher ënnerholl ze hunn, deene Kannermëssbrauch virgeworf gouf, wéi hien nach den Äerzbëschof vu München Joseph Ratzinger war. Sou heescht et aus engem Rapport, deen d'Experten en Donneschdeg zu München presentéiert hunn.

Och säi spéideren Nofollger, de Kardinol Reinhard Marx, kritt virgeworf, am Mëssbrauchsskandal net gehandelt ze hunn. Den amtéierenden Äerzbëschof vu München a Freising war selwer net dobäi, wéi de Rapport virgestallt gouf.

Am Mëssbrauchsrapport gouf sech op den Zäitraum vun 1945 bis 2019 konzentréiert. Dobäi goufen et Indizien, datt an deem Kontext op d'mannst 497 Persoune solle sexualiséiert Gewalt erlieft hunn. Wéi et heescht, solle 60% vu de Mëssbrauchsaffer Jongen am Alter vun 8-14 Joer gewiescht sinn.