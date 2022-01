Brittesch Ermëttler hunn no der Geiselnam an enger Synagog am US-Bundesstaat Texas zwou Persoune verhaft.

Den Zougrëff war en Donneschdeg de Moien zu Manchester an zu Birmingham. Zwee Teenager, déi och zu Manchester festgeholl goufen, sinn awer nees op fräiem Fouss. Déi aner zwou Persoune gi verhéiert. E 44 Joer ale Britt hat jo e Samschdeg an enger Synagog zu Colleyville an der Géigend vun Dallas véier Leit als Geisele geholl. De Geiselen ass näischt passéiert, ma de Britt ass beim Asaz vun der Police ëm d'Liewe komm. Déi brittesch Police huet matgedeelt, datt een enk mat den US-Ermëttler géif zesummeschaffen. Donieft gouf en Opruff lancéiert, datt Leit, déi eppes Verdächteges gesinn, dat och solle mellen.