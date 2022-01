Den Toun tëscht Russland, Ukrain an de westleche Länner gëtt ëmmer méi schaarf. Elo huet Moskau e grouss-ugeluechte Marinn-Manöver annoncéiert.

Fir d'Übungen am Januar a Februar sinn am Ganzen iwwer 140 Schëffer, 60 Fligeren a méi wéi 1.000 aner militäresch Gefierer virgesinn. Ronn 10.000 Zaldote sollen um Manöver deelhuelen. Dat huet de Verdeedegungsministère matgedeelt, sou russesch Noriichtenagencen.

Wéinst massiven Truppebeweegungen un der ukrainescher Grenz fäert de Westen, datt et zu engem russeschen Amarsch an d'Ukrain komme kéint. Russland dogéint behaapt, dass d'Truppen op russeschem Staatsgebitt ënnerwee wieren an dowéinst "keen" menacéiere géingen. Zanter Wochen dreet de Weste Moskau mat Konsequenzen, sollt et zu engem Amarsch an d'Ukrain kommen.

Déi diplomatesch Beméiungen am Russland-Ukrain-Konflikt lafen den Ament op Héichtouren. An deem Kader huet déi däitsch Ausseministesch Annalena Baerbock en Donneschdeg hiren Homolog Antony Blinken aus den USA, hire franséische Kolleeg Jean-Yves Le Drian an de brittesche Vize-Ausseminister James Cleverly zu Berlin empfaangen. E Freideg ass en Treffe mam russeschen Ausseminister Sergej Lawrow zu Genf virgesinn.