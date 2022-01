Den US-President hat Russland scho virun de Suitte vun engem Amarsch an d'Ukrain gewarnt. Ma och d'Liz Truss weist op d'Gefor vun engem bluddege Krich hin.

No der Warnung vum Joe Biden e Mëttwoch, warnt och Groussbritannien virun den drastesche Suitte vun engem Amarsch an d'Ukrain a weist op d'Gefor vun engem längere Krich hin. Eng russesch Invasioun géing an eng "Fal an zum Verloscht vu Liewe féieren", wéi een et scho vun der "sowjetescher Interventioun am Afghanistan an dem Konflikt an Tschetschenien" géing kennen. Esou huet déi brittesch Ausseministesch d'Situatioun beschriwwen.

Weider huet si kritiséiert, datt de Putin keng "Léier aus der Geschicht" gezunn hätt. Och wann de russesche Militär am Konflikt mat der Ukrain d'Iwwerhand hätt, géingen och si am Fall vun engem Krich Verloschter dovun droen.

Groussbritannien gehéiert zu de westleche Länner, déi Waffen an d'Ukrain exportéieren.

Iwwerdeems d’USA a Russland op Konfliktkurs wéinst der Ukrain sinn, treffe sech den US-Ausseminister Anthony Blinken a säi russeschen Homolog Serguei Lavrov e Freideg zu Genève an der Schwäiz. Russland huet Truppen op der ëstlecher Grenz vun der Ukrain opgestockt déi lescht Wochen a Washington ass iwwerzeegt, eng Invasioun wier imminent.

Moskau gehäit dem Weste vir, d’Situatioun ze provozéieren, well een net géing garantéieren, datt d’Ukrain net Member vun der Nato gëtt.