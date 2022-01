China huet Frankräich ferm kritiséiert. Dat, well dat franséischt Parlament eng Motioun ugeholl huet, datt den Ëmgang mat den Uiguren e Genozid wier.

Déi franséisch Assemblée nationale huet en Donneschdeg eng Motioun ugeholl, an där festgehale gëtt, datt d'Aart a Weis ewéi China mat der muslimescher Minoritéit ëmgeet, e Verbrieche géint d'Mënschlechkeet a Vëlkermord wier.

Peking seet, déi Motioun géing d'Realitéit ignoréieren an e vulgäert Amëschen an d'intern Affäre vu China duerstellt. China gëtt ëmmer nees kritiséiert, well d'Uiguren do ënnert anerem a Lager internéiert ginn a gezwonge ginn, eng aner Kultur unzehuelen.

Och Kanada, Holland, Groussbritannien an d'Belsch hunn änlech Decisiounen an hire Parlamenter geholl. D'Regierung an de Vereente Staaten hat China scho virop offiziell beschëllegt, Vëlkermord ze bedreiwen. An huet doropshi Sanktioune géint eng ëmmer méi laang Lëscht vu chineesesche Politiker an Entreprisë verhänkt, wat zu Géigemesurë vu Peking gefouert huet. China hat doropshin europäesch, brittesch an amerikanesch Legislateure souwéi Akademiker, déi sech mat Xinjiang beschäftegen, an eng Londoner Etüd mat Sanktioune beluecht.