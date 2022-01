An der Nuecht op e Freideg ass bei der venezuelanescher Grenz virun engem Regierungsgebai an dem Sëtz vun enger Mënscherechtsrot eng Bomm detonéiert.

Wéi d'Autoritéite matdeelen, ass eng Persoun ëm d'Liewe komm, eng 20 Mënsche goufe verwonnt. D'Arméi huet an enger Erklärung ontrei Membere vun der opgeléister Rebellenorganisatioun Farc fir d'Attack responsabel gemaach.

Bei der Explosioun ass ee Gardien ëmkomm. Iwwert déi Blesséiert ginn et keng Informatiounen.

Och e puer privat Gebaier sinn duerch déi hefteg Detonatioun beschiedegt ginn, heescht et weider vun der Arméi. D'Attack wier "vu Venezuela aus geplangt a finanzéiert" ginn, huet de Verdeedegungsminister Diego Molano nach erkläert. Dee beim Ugrëff benotze Sprengstoff gouf aus Venezuela a Kolumbien bruecht.

De kolumbianesche President Iván Duque beschëllegt de lénksorientéierte venezuelanesche Staatschef Nicolás Maduro, illegalen arméierte Gruppe Fräiraum a Schutz ze ginn. Béid Länner hate kuerz nom Amtsuntrëtt vum Duques 2018 hir diplomatesch Bezéiunge gestoppt. Do virdru war de joerzéngtelaange Krich tëscht der Farc an dem kolumbianesche Staat Enn 2016 mat engem Friddensofkommes op en Enn gaangen. Eng 7.000 Farc-Kämpfer goufen duerno desarméiert an d'Farc gouf eng politesch Partei.

En Deel Farc-Memberen huet dëst refuséiert a kämpft zanterhier géint aner Rebellen a rietsorientéiert paramilitäresch Gruppen, fir d'Virherrschaft am Drogenhandel an ëm illegal Minnen ze kréien.