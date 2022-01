Passeuren hätten déi véier Leit, dorënner ee Mineur an ee Bëbee, wuel bei -35 Grad an engem Schnéistuerm zeréckgelooss, esou d'Police.

Un der Grenz tëscht den USA a Kanada bei der Stad Emerson an der Provënz Manitoba si véier Mënschen an engem Schnéistuerm ëm d'Liewe komm. An där Géigend probéiere besonnesch dacks Migranten, iwwer d'Grenz ze kommen.

E Mëttwoch de Moien (Lokalzäit) sinn eng Rei US-Grenzbeamten op eng Grupp vu Leit gestouss, déi grad iwwer d'Grenz an d'USA komm waren. Am Gepäck hate si Geschier fir ee klengt Kand. De Bëbee dozou huet awer gefeelt. Doropshin ass op béide Säite vun der Grenz no dem Kand gesicht ginn. Véier Leit goufen am Laf vun der Sich dout opfonnt, zwee Erwuessener, ee Mineur an de vermësse Bëbee. D'Police probéiert déi Verstuerwen elo ze identifizéieren.

An deene leschten Deeg ass iwwer Zentral- an Ostkanada eng zolidd Kalwiederfront gezunn. D'Police geet den Ament dovun aus, datt déi kleng Grupp matten an engem Schnéistuerm bei -35 Grad vun de Passeuren zeréckgelooss ginn ass. Ee vun de presuméierte Passeure konnt scho festgeholl ginn.