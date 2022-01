Am Focus vun den Uschëllegunge stinn de Rapper Ali B an de Museker Rietenbergen. Op d'mannst eng Plainte wéinst Vergewaltegunge goufe gemaach.

Ma et soll net bei der "The Voice"-Versioun fir Erwuessener ophalen, et sollen och Affer bei "The Voice Kids" ginn. Bis ewell gouf och op d'mannst eng Plainte géint den Ali B deposéiert. Dat vun enger jonker Fra, déi dem hollännesche Rapper virgehäit, datt hie seng Muechtpositioun ausgenotzt huet, fir si sexuell ze mëssbrauchen. De Rapper weist awer all d'Virwërf zeréck. Et ass de bis elo gréisste #MeToo-Skandal an den hollännesche Medien.

Dosende vu Jonke Frae mellen am Online-Programm "Boos" sexuell Iwwergrëff vum Rapper, awer och vum Bandleader Jeroen Rietbergen a vun engem Regisseur. Vun engem bekannte Sänger, deem säin Numm net genannt gëtt, an deen an der Jury vun "The Voice Kids" sëtzt, soll et Iwwergrëff u ganz jonke Meedercher gi sinn.

RTL Nederland huet scho reagéiert an d'Show als éischt emol ofgesat. De Rietenbergen, deen de Schwoer vum fréiere Produzent John de Mol an de Mann vun der Moderatrice Linda de Mol ass, hat de Muechtmëssbrauch zouginn. Wärend menge Jore bei "The Voice of Holland" hat ech mat e puer Fraen, déi deelgeholl hunn, Kontakt sexueller Natur an hu sexuell ugehauchte WhatsApp-Noriichte verschéck. Weider huet hie sech bei de betraffene Fraen entschëllegt.

D'Linda de Mol, déi fréier op der däitscher Tëlee d'"Traumhochzeit" moderéiert huet, huet d'Bezéiung zum Museker ofgebrach. Si huet vun engem Albdram geschwat, an deem si aktuell lieft. Si wéi och hire Brudder, deen d'Show bis 2019 produzéiert huet, hu béid ausgesot, datt si näischt vun dësen Tëschefäll woussten.