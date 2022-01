De Rapport iwwert Mëssbrauch am Bistum München a Freising, deen och de fréiere Poopst Benedikt implizéiert, schléit ëmmer méi héich Wellen.

En Donneschdeg ass an Däitschland ee Rapport publizéiert ginn, deen et a sech huet. Rieds ass doranner vun op d'mannst 497 Affer vu sexuellem Mëssbrauch an 235 Täter aus dem kierchlechen Ëmfeld. D'Donkelziffer kéint awer nach vill méi héich leien.

De Parquet zu München huet elo bekannt ginn, datt si 42 Fäll préiwe wëllen, fir ze kucken, ob sech kierchlech Autoritéitsfigure strofbar gemaach kéinten hunn. De Cabinet, deen de Rapport am Optrag vun de Béistem München a Freising ausgeschafft huet, hat dem Parquet deemno schonn am August 41 Fäll weidergeleet. Ee weidere Fall koum am November 2021 derbäi. D'Accusatioune betreffen "nach liewend kierchlech Autoritéitspersounen a goufe staark anonymiséiert iwwermëttelt", esou de Parquet.

Der kathoulescher Kierch gëtt virgeworf, Accusatioune vu sexuellem Mëssbrauch, ënnert anerem bei Kanner, iwwer Joerzéngten ignoréiert ze hunn an domat d'Täter aus dem eegenen Ëmfeld geschützt ze hunn. Och dem fréiere Poopst Benedikt XVI., deen tëscht 1977 an 1982 Äerzbëschof vu München a Freising war, gëtt e perséinlecht Feelverhalen an enger Rei konkreter Fäll virgeworf.