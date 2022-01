Et ass d'Horrorvirstellung vun all Mamm, dobaussen ausgespaart, Kand an Iessen op der Kachplack dobannen. A wann et ufänkt mat Dämpen, ass Panik ugesot.

Esou ass et elo rezent am baden-württembergesche Rheinfelden geschitt. Do huet e Kand vu grad emol annerhallwem Joer aus Versinn seng Mamm um Balcon ausgespaart, iwwerdeems an der Wunneng d'Kachplack u war an d'Iessen am Dëppe gebrutschelt huet. Si hätt wuel ee Moment net opgepasst an do war et geschitt, sou déi lokal Police. De Jong wier an d'Wunneng gelaf an Zack war d'Dier zou.

Wéi d'Iesse bis ugefaangen huet unzebrennen, war d'Situatioun wuel manner witzeg, et huet nämlech fatzeg ugefaangen ze Dämpen. Wéinst dem villen Damp gouf de Rauchmelder ausgeléist. Op d'mannst ass doduerch den Hausmeeschter alarméiert ginn, deem et awer net gelongen ass, d'Dier opzespären, well de Schlëssel vu bannen un der Dier houng.

Um Enn huet d'Pompjeeë missen d'Situatioun retten. Si hunn d'Dier opgebrach. Gléck am Ongléck: d'Kand ass trotz dem Damp net blesséiert ginn.