28 Milliarden Euro soll déi nei Haaptstad kaschten, déi op der Insel "Borneo" soll opgeriicht ginn.

"Nusantara" soll dann an d'Zukunft d'Haaptstad vun Indonesien heeschen. D'Parlament huet dem Plang vun der Regierung nämlech gréng Luucht ginn.

Déi aktuell Haaptstad "Jakarta" läit op der Insel Java an d'Metropol wéi och d'Insel gi lues a lues am Mier ënner. Ronn 40 Prozent vun der Stad, an där 35 Millioune Leit liewen, läit ënnert dem Mieresspigel. Vill Stau a vill Smog dominéieren den Alldag vun de Leit. Experte schätzen, datt bis 2050 déi komplett Regioun vun Nord-Jakarta ënner Waasser wäert stoen. Grond dofir ass d'Ofpompele vum Grondwaasser, wat hei am grousse Stil bedriwwe gëtt.

Dowéinst gouf 2019 decidéiert, fir Jakarta Haaptstad vum Land opzeginn an dofir op Borneo, matten an de Reebësch ze plënneren. E Méindeg gouf du bekannt, datt déi nei Haaptstad, déi eng 2.000 Kilometer vu Jakarta ewech läit, Nusantara soll heeschen, wat esou vill bedeit wéi "baussent Insel" an am Sproochgebrauch als Synonym fir dat indonesescht Archipel genotzt gëtt.

Fir déi nei Stad awer op der Insel Borneo opzeriichten, musse 6.000 Hektar Bësch verschwannen, fir emol déi wichtegst Gebaier ze bauen. Borneo ass déi drëttgréisst Insel op der Welt a fir säin Urbësch an d'Urang-Uta bekannt, déi op der Insel, déi tëscht Brunei, Malaysia an Indonesien opgedeelt ass, liewen. Den indoneseschen Deel heescht "Kalimantan". Geplangt ass, datt als éischt Gebaier vun Autoritéiten opgeriicht ginn. Dës sollen dann och schonn 2024 zum Deel dohinner kënne plënneren. Weider ass geplangt, datt eng 200.000 Hektar Land sollen opgoen, fir d'Stad ze vergréisseren.

Kritik un deene Pläng kënnt vun Ëmweltschützer, well si fäerten, datt de Bau vun der neier Haaptstad den Ökosystem op Borneo kéint zerstéieren. Am Reebësch liewe vill Déierenaarten, déi ënner Aarteschutz stinn. Zil vun der Regierung ass et, datt Nusantara eng "smart" Stad soll ginn. An der neier Haaptstad sollen "Mënschen iwwerall mam Vëlo oder zu Fouss hikommen" an et géifen "null Emissioune" ginn, huet de President Widodo versprach. Mat der neier "smarter" Haaptstad wëll een e Magnéit fir global Talenter an en Innovatiounszentrum ginn.