Bei Loftugrëff op e Prisong am Jemen an enger strategesch wichteger Stad an der Rebelleregioun si vill Doudesaffer a Blesséierter ze bekloen.

Nieft de sëllegen Doudege goufen eng 140 Persoune verwonnt. Déi genee Zuel läit awer nach net vir. Et wier net méiglech ofzeschätzen, wéi vill Persounen ëmkomm oder blesséiert gi wieren. Iwwerall géife Läiche leien, sou de Landescoordinateur vun "Ärzte ohne Grenzen" am Jemen. Am Viséier vun der Attack an der Nuecht op e Freideg war e Prisong zu Saada an d'Hafestad Hodeida. D'Koalitioun ronderëm Saudi-Arabien bombardéiert reegelméisseg Ziler am Jemen an déi schiitesch Huthi-Rebelle schéisse mat Rakéiten zeréck.