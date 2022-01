De Fall hat am Summer net just an den USA, mee an der ganzer Welt fir Opmierksamkeet gesuergt. Elo gëtt et ee Geständnes.

De Fall huet am Summer net just an den USA, mee an der ganzer Welt fir Opmierksamkeet gesuergt. Déi 22 Joer al Gabby Petito koum vum engem Road-Trip mat hirem Verloobte Brian Laundrie net méi Heem - hire Partner war no der Rees eleng an hirem Heemescht-Bundesstaat Florida opgedaucht.

No enger laanger Sich gouf der jonker Fra hire Kierper am Grand Teton Nationalpark am Bundesstaat Wyoming am Weste vun den USA entdeckt. D'Gabby Petito war erwiergt ginn. D'Ermëttler haten der Fra hire Verloobten zu deem Zäitpunkt schonns als Verdächtegen an d'A gefaast. Kuerz drop ass dunn awer och de Brian Laundrie verschwonnen.

© afp

Mëtt Oktober gouf dem 23 Joer ale Mann seng Läich an engem Naturschutzgebitt a Florida fonnt, net wäit fort vu sengem Elterenhaus. E Freideg huet den FBI matgedeelt, datt de Brian Laundrie viru sengem Suicide nach ee Bekennungsbréif geschriwwen hat, an deem hien de Mord u senger Verloobter gestanen huet. An engem Notizbuch, dat bei senger Läich fonnt gi war, hätt hien Erklärungen zu der Dot néiergeschriwwen. Weider Detailer zu dem Geständnes wollt den FBI awer net ginn.