Heftege Reen déi lescht Deeg a Peru, hu bei der historescher Inkastad Machu Picchu zu massive Schied gefouert.

An der Stad Maccu Picchu goufen e Freideg Eisebunnsschinnen a Brécke mat ewech geschwemmt. Well de Floss Alccamayo därmoosse vill geklommen ass, ass den Eisebunnsverkéier de Moment komplett ënnerbrach. Haiser goufen iwwerschwemmt. Eng Persoun gouf blesséiert an eng weider Persoun gëllt dem Zivilschutz no als vermësst.

D'lescht Joer hu ronn 447.800 Mënschen déi berüümt Inkastad besicht. Virun der Corona-Pandemie waren et iwwer 1,5 Millioune Visiteuren d'Joer.

Déi am 15. Joerhonnert erbaute Stad an den Anden gehéiert zu de gréissten Touristenattraktiounen a Südamerika. Se gouf 1983 an d'Lëscht vum Unesco-Weltkulturierwen opgeholl.