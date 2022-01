De buddhistesche Mönch Thich Nhat Hanh ass e Samschdeg am Tu-Hieu-Tempel an der vietnamesescher Stad Hue gestuerwen.

Dat huet de Meditatiounszenter "Plum Village" op Twitter matgedeelt. Hie wier friddlech ageschlof. D'Organisatioun huet den Appell gemaach, e puer Momenter a sech ze goen, sech ze besënnen, duerchzeootmen an de Meeschter Nhat Hanh zesummen am Häerz ze halen.

Mat senge méi wéi honnert Bicher ënner anerem iwwer Besënnung a Meditatioun huet den Thich Nhat Hanh e weltwäite Public erreecht. Hien ass 1926 a Vietnam op d'Welt komm an ass mat 16 Joer Mönch ginn. An de 60er Joren huet hien ënner anerem un den US-Universitéite Columbia a Princeton ënnerriicht. Wärend der Zäit an den USA huet hien donieft den US-Biergerrechtler Martin Luther King kenne geléiert. De Zen-Master ass 1967 fir de Friddensnobelpräis proposéiert ginn.