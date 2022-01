Zu Wien ass en Donneschden am Nationalrot dat ëmstriddent Corona-Impfgesetz gestëmmt ginn.

Et war eng hëtzeg Debatt, an an de Stonne virun der Ofstëmmung ass hefteg diskutéiert ginn. Ma um Schluss hu vun 170 Deputéierten der 137 fir dat neit Gesetz gestëmmt. Domat trëtt d’Impfflicht den 1. Februar 2022 offiziell a Kraaft.

Dëst Gesetz géif dringend gebraucht ginn, esou de grénge Gesondheetsminister Wolfgang Mückstein.

Éisträich setzt op Impfflicht an "Impflotterie" / Reportage Catherine Anen

D’Impfflicht gëllt fir all Resident vun 18 Joer un, mat Ausnam vu schwangere Fraen a Leit, déi sech aus medezinesche Grënn net kënnen impfe loossen, grad wéi Persounen, déi sech viru manner wéi sechs Méint mam Coronavirus ugestach hunn.

Vum hallwe Mäerz u gëtt kontrolléiert. Leit, déi sech net drun halen, musse mat enger Geldstrof vun tëscht 600 a maximal 3.600 Euro rechnen. Wann ee sech kuerzfristeg impfe léisst, also an den zwou Wochen nodeems ee protokolléiert gouf, muss een d'Geldbouss net bezuelen. Déi rietspopulistesch FPÖ an hire Parteichef Herbert Kickl si géint d'Impfflicht Stuerm gelaf.

De Kanzler Karl Nehammer. / © afp

Den Oppositiounspolitiker ass bekannt derfir, d’Demonstratioune géint d’Impfflicht ze ënnerstëtzen an och selwer mat ze goen. An senge Aen ass dëst Gesetz en "Attentat op déi mënschlech Würd". De Bundeskanzler Karl Nehammer léisst sech duerch sou Aussoen net aus der Rou bréngen. Iwwerdeems seet déi Gréng Cheffin vum Parlamentsclub Sigrid Maurer, den Herbert Kickl sollt sech schummen.

Ma et sinn awer och eng Partie Bierger a Biergerinne géint d'Impfflicht. Bal all Weekend ginn dausende Leit an Éisträich op d’Strooss fir ze demonstréieren. Leschte Weekend ass donieft en Après-Schi-Video vu Kitzbühel viral gaangen. Dorop war ze gesinn, wéi honnerte Leit an enger Après-Schi-Bar ausgelooss feieren, ouni Mask an ouni Ofstand. Doropshin huet de Bezierk Kitzbühel d’Coronamesurë verstäerkt an et gi méi schaarf Kontrolle vun der Police duerchgefouert. Och ronderëm dat berüümten "Hahnenkammrennen" gi verschäerft Policekontrolle gemaach.

Après Ski in #Kitzbühel - geht auch auf dem Höhepunkt der #Corona-Pandemie! Runtastic-Gründer und Multi-Millionär Florian Gschwandtner teilt es (döp dödödöp…) auf Instagram. Aktuelle Inzidenz in der Kleinstadt: 3.714 (…döp dödödöp!). pic.twitter.com/2XOZ57lMSG — Yannick Höppner (@YaHoeppner) January 16, 2022

D'Politik hirersäits versicht op der anerer Säit mat Kaddoen, d'Leit vu der Impfung ze iwwerzeegen.

Ënnert anerem ass eng "Impflotterie" geplangt, wou all Zéngte Bongen am Wäert vu 500 Euro gewanne kann, déi een am Commerce, dem Horeca oder a Kultur- a Sportariichtungen aléise kann. Gemenge mat engem héijen Impftaux kréie Primmen.