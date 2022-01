E Méindeg soll d'Übung, déi schonn zanter zwee Joer geplangt ass, starten.

Matzen an de gréissten Tensiounen tëscht Russland an dem Westen zanter Jore wëll d'Nato elo trotzdeem un hirem Manöver am Mëttelmier festhalen. E Méindeg soll d'Übung starten, déi schonn zanter 2 Joer geplangt ass an a kenger Relatioun mat der Ukrain-Kris stéing. Dat huet den amerikanesche Verdeedegungsministère matgedeelt.

De Manöver mam Numm "Neptune Strike 22" gëtt vun engem amerikanesche Flugzeugträger aus duerchgefouert an ass op 12 Deeg ugesat a soll d'Stäerkt vun der Nato um Mier demonstréieren.

D'USA hunn donieft awer och 90 Tonne sougenannt "lethal aid" iwwersat "déidlech Hëllef" un d'Zaldoten an der Ukrain geliwwert. De gréissten Deel dovunner dierft Munitioun sinn.

Russland huet iwwerdeems seng ronn 100.000 Zaldoten un der Grenz mat der Ukrain beienee geruff an eng Rei Manöveren ënner anerem a Belarus, am Mëttelmier, an der Nordsee, am Atlantik an am Pazifik ugekënnegt.

Mëttlerweil sinn och eng ganz Rei Länner, dorënner eis belsch Noperen, déi hire Bierger vun all net-essentielle Reesen an d'Ukrain ofroden. A souguer schreiwen, dass ee viru Reesen an d'Regioun vu Louhansk an Donetsk dréngend ofréit. Dat wéinst ganz staarken Tensiounen un der Grenz mat Russland.