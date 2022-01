Un der Küst vu Peru koum et nom Vulkanausbroch op der Insel Tonga zu engem Tsunami an elo enger Uelegpescht.

D'Regierung zu Lima huet den Ëmwelt-Noutstand ausgeruff. Dëse gëllt fir 90 Deeg a soll en "nohaltege Management" vun der Ëmweltkatastroph erméiglechen, huet et e Samschdeg geheescht. Sou soll eng besser Ofstëmmung vun de bedeelegten Autoritéite a Gruppen, fir d'Plagen ze botzen, méiglech gemaach ginn, sou den Ëmweltministère.

De Vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai am Südpazifik-Staat Tonga war e Freideg d'lescht Woch ausgebrach an hat och a méi wäit entleeëne Regiounen nach Flutwellen ausgeléist. A Peru ass beim Entluede vun engem Tankschëff un der Pampilla-Raffinerie Ueleg ausgelaf a verknascht elo eng 21 Plagen a Peru.

Déi ronn 6.000 Barrel Ueleg sinn eng Gefor fir Séivigel an Déieren am Mier. Och d'Fëscherei an den Tourismus wäerte mat massive Verloschter konfrontéiert ginn. Dem Ëmweltministère no goufen 147 Hektar Mier, Plagen an Naturreservater verknascht, also eng Fläch esou grouss wéi 270 Futtballterrainen.

Déi peruanesch Regierung huet de spueneschen Uelegkonzern Repsol fir d'Katastroph responsabel gemaach, well hinnen d'Pampilla-Pipeline gehéiert. D'Firma gesäit sech net an der Verantwortung a gehäit de peruaneschen Autoritéiten vir, virum Ongléck keng Tsunami-Warnung erausginn ze hunn. Respol huet en Grupp Leit an Ekipementer op d'Plaz geschéckt, fir bei der Uelegkatastroph ze hëllefen.