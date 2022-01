No deeglaange Kämpf no enger Attack vum Islamesche Staat op e Prisong am Norde vu Syrien sinn op d'mannst 120 Doudeger ze bekloen, dorënner 7 Zivilisten.

Op d'mannst 77 IS-Memberen an op kurdescher Säit 39 Doudeger sinn zanter en Donneschdeg ëm d'Liewe komm, sou de syreschen Observatoire fir Mënscherechter e Sonndeg de Moien. D'Kämpf tëschent den Dschihadisten an de kurdesche Sécherheetskräft daueren elo schonn zanter 4 Deeg. Eng 100 IS-Kämpfer haten de Prisong attackéiert, fir Prisonéier ze befreien. Wéi vill Leit dobäi fortgelaf sinn, ass nach onkloer. Iwwer 100 IS-Prisonéier konnten nees agefaange ginn. Eng 3.500 presuméiert Member vum Islamesche Staat, dorënner och prominent Käpp, sollen am Ghwajran-Prisong sëtzen.