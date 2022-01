Eng allgemeng Impfflicht ass och an der Belsch um kommen an ëmmer méi Leit si vun dëser Mesure iwwerzeegt.

Den Infektiolog a Proff op der ULB Nathan Clumeck seet awer, datt weiderhin och aner Mesurë musse bestoe bleiwen, fir d'Iwwerhand an der Pandemie ze kréien.

Korrespondenz vu Bréissel vum Felix Loos

An der Belsch si bei rezenten Ëmfroen eng ganz Partie Leit bäikomm, déi eng generell Impfflicht favoriséieren. Am Juni louch den Taux nëmme bei 50 Prozent an dëst zum Ufank vun der Impfcampagne. Eng staark Impfcampagne huet et eise belschen Noperen erméiglecht, ënnert de beschte Länner ze sinn, och wann nach weiderhi Leit d'Impfung refuséieren, dëst haaptsächlech an de Stied, ënner anerem Bréissel.

Trotzdeem weist den Infektiolog Nathan Clumeck a sengem neie Buch "Menace virale" drop hin, dass dëst net duergeet. *De politeschen Ëmgang vun der Impfcampagne huet och evoluéiert a positiv Effekter gewisen, ma och op dësem Punkt kritizéiert den Nathan Clumeck d'Konfusioun, déi d'Matdeelunge fir d'Bierger kënnen ervirgeruff hunn. Dëst ass ënner anerem de Fall, wann et drëm gaangen ass, de Bierger iwwert déi nei Schutzméiglechkeeten z'informéieren.

An enger éischter Phas hu verschidde Politiker den Debat iwwert eng Impfflicht nëmmen op engem theoreteschen Niveau gefouert. Entretemps huet de Gesondheetsminister Vandenbroucke e Rapport iwwert d'Aspekter vun enger genereller Impfflicht ugefrot. Op der anerer Säit ass de Premierminister De Croo net fir dës méiglech Mesure géint de Covid.

Och d'Impfflicht traitéiert den Nathan Clumeck a sengem Buch. Hien ass der Meenung, dass eng generell Impfflicht net onbedéngt déi lescht Léisung vun der Pandemie ass. An einfache Wierder seet den Infektiolog, dass een de Virus ënner Kontroll sech soll propagéiere loossen. Och déi generell Hygiènesmesurë wéi Masken a Lëfte sollen net vergiess ginn.

An engem éischte Volet gëtt lo an der Belsch e Projet de Loi preparéiert, fir iwwer Sanktioune vun net geimpftem Gesondheetspersonal ze diskutéieren. E Lockdown vun Net-Vaccinéierten, wéi et an Éisträich ee Moment geplangt war, ass an der Belsch net ze fäerte wéinst dem besseren Impftaux. An den Ëmfroen ass d'Alterskategorie tëscht 18 a 35 Joer am mannste fir d'Limitatioun vum soziale Liewe vun den Net-Geimpften, woubäi awer ze bedenken ass, dass dës d'Kategorie, déi mam klengsten Impftaux ass.