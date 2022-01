Et ass déi éischt Delegatioun vun den Taliban, déi an Europa ass, zanterdeem d'Taliban am Summer d'Muecht am Afghanistan nees iwwerholl hunn.

Dat huet den norwegeschen Ausseministère matgedeelt. D'Visitt zu Oslo soll 3 Deeg daueren. E Sonndeg gesi si ënnert anerem Aktivisten, déi sech fir d'Fraerechter asetzen an och Journalisten, iert se e Méindeg an en Dënschdeg westlech Diplomate begéinen.