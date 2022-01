De 75 Joer ale Jean-Jacques Savin ass beim Versuch, den Atlantik mat engem Rudderboot z'iwwerfueren, ëm d'Liewe komm.

Déi portugisesch Garde-côte huet e Freideg virun den Azoren d'Boot vum Jean-Jacques Savin entdeckt, dat ënnergaange war. E Samschdeg dunn huet en Taucher vun der Garde-côte d'Läich vum franséischen Aventurier an der Kabinn vum Boot fonnt. Déi genee Ëmstänn vum Ongléck mussen nach gekläert ginn.

De Fransous war den 1. Januar war vun der Südspëtzt vum portugisesche Festland fortgeruddert. Duerno huet hie wéinst ongënschtege Wiederkonditiounen méi eng laang Route missen aschloen. an der Nuecht op e Freideg ass de Kontakt zum Savin ofgebrach, nodeems hien en Noutsignal ofgesat hat.

© AFP

2019 hat de Savin an 127 Deeg den Atlantik an engem Faass iwwerfuer. Dausende Mënschen hu seng Aventure op Facebook suivéiert. Dës Kéier wollt de Fransous d'Karibik an engem 8 Meter laangen an 1,70 Meter breede Rudderboot erreechen, dat 300 Kilogramm Ekipement a Liewensmëttel-Reeserve luede kann.

De Jean-Jacques Savin hat de 14. Januar säi 75. Gebuertsdag u Bord vu sengem Boot mam Numm "L'Audacieux" mat Foie gras a Schampes gefeiert. Déi geplangte Rees iwwert den Atlantik hat hien als Méiglechkeet bezeechent, "dem Alter eng Spiicht ze schloen".