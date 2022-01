London reprochéiert Moskau elo, ze versichen an der Ukrain eng pro-russesch Féierung asetzen ze wëllen.

Russesch Geheimdéngschtagente wieren am enke Kontakt mat ukrainesche Politiker, déi an Zukunft d'Rudder an hirem Land iwwerhuele wëllen, wärend Russland sech géing froen, ob si an d'Ukrain sollen amarschéieren an d'Land besetzen.

Dat geet aus engem Schreiwes vum britteschen Ausseministère ervir, dat e Samschdeg den Owend verëffentlecht gouf.

Déi brittesch Ausseministesch Liz Truss huet Russland gewarnt, fir esou Pläng an d'Dot ëmzesetzen. „Mir wäerten de Komplott vum Kreml net toleréieren, fir eng pro-russesch Féierung an der Ukrain z'installéieren“, sou huet et d'Ministesch getweet. Russland wéist de Reproche zeréck an schwätzt vun „Desinformatioun“.