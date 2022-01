Bis ewell war ëmmer just rieds vu Partye wärend dem Lockdown an der 10 Downing Street, also der offizieller Residenz vum brittesche Premier.

Déi brittesch Zeitung "Times" schreift um Sonndeg awer, dass am Enquête-Rapport vun der héijer Regierungsbeamtin Sue Gray och sollen Evenementer an der privater Residenz, direkt niewendrun, ënnert d'Lupp geholl ginn. Enk Frënn vum Boris Johnson senger Fra sollen do – och wärend dem Lockdown – reegelméisseg Gäscht gewiescht sinn, sou heescht et. Nodeems den Drock op de Boris Johnson duerch déi vill Revelatiounen iwwer déi lescht Wochen, däitlech gewuess ass, riskéiert hien e Mësstrauensvott. Souguer eng ganz Rei vu sengen eegene konservative Parteikolleegen hu schonn ëffentlech de Récktrëtt vum Premier gefuerdert. Anerer wëllen dat offiziellt Resultat vun der Enquête awer ofwaarden.