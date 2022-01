E franséischen Dokter huet eng Rëntge vun engem Affer vun den terroristeschen Attacken op de Bataclan am November 2015 am Internet zum Verkaf ugebueden.

De Chirurg hätt d'Bild vum Aarm vu senger Patientin op där fir digital Konschtwierker spezialiséierter Plattform "OpenSea" versteeë wëllen, sou d'Noriichteportal "Mediapart". Déi jonk Fra, vun där d'Rëntge war, war am Virfeld net ëm Erlabnis gefrot ginn.

De Medezinner huet d'Auktioun géintiwwer "Mediapart" zouginn an huet op "pedagogesch Beweeggrënn" verwisen. Seng Offer huet hie mëttlerweil zeréckgezunn. Et wär e "Feeler" gewiescht, d'Patientin net ëm Erlabnis ze froen.

De Präis fir d'Opnam war op 2.776 Dollar (2.446 Euro) ugesat ginn an an der Offer war ze liesen: "Dës jonk Patientin, déi bei der Attack hire Frënd verluer huet, hat eng oppe Fraktur vum lenken Aarm mat enger verbliwwener Kalaschnikow-Kugel am Geweebe".

Islamistesch Terroristen haten den 13. November 2015 am Concertssall Bataclan, viru Caféen a Restauranten an an der Géigend vun engem Futtballstadion an der franséischer Haaptstad 130 Mënschen ëmbruecht. Eleng am Bataclan sinn 90 Mënsche gestuerwen.

Mëttlerweil gouf vu Säite vun den Affer wéi och aus dem Gesondheetssecteur schaarf Kritik um Chirurg geäussert. De Martin Hirsch, Generaldirekter vun der Assistance publique - Hôpitaux de Paris, huet an engem Schreiwes vun enger "skandaléiser Dot" geschwat. Op Twitter huet hien ugekënnegt, d'Justiz anzeschalten.