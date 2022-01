Wärend engem Concert am Bataclan zu Paräis ware jo den 13. November 2015 130 Mënsche bei engem Attentat erschoss ginn, 400 Persoune goufe blesséiert.

E Chirurg aus Frankräich hat probéiert, e Röntgenbild vun enger Fra ze versteeën, déi bei den Uschléi op de Bataclan am Joer 2015 blesséiert gouf. Als Motiv nennt hien "pedagogesch Beweeggrënn" a betount, dass d'Fra bei den Attacken hire Frënd verluer huet.

Pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur notre indignation, je partage exceptionnellement le message que j’ai adressé ce soir à l’ensemble de l’@APHP pic.twitter.com/VLbfICPuhc — Martin Hirsch (@MartinHirsch) January 22, 2022

Den Dokter huet d'Opnam vum Affer online ugebueden. Konkret geet et ëm eng Opnam vum Ënnerarm vun der Patientin. Eng Kugel vun enger Kalaschnikow hat dëse getraff an eng Schank am Aarm gebrach. Hien hat wëlles d'Foto op der Plattform "OpenSea" ze versteeën, e Site, deen sech op de Verkaf vun digitaler Konscht konzentréiert. Ma déi jonk Fra soll awer net ëm Erlabnis gefrot gi sinn, fir dës Foto ze verkafen.

Den Dokter huet d'Aktioun dohier och nees zeréckgezunn. Et wär e Feeler gewiescht, d'Patientin net ëm Erlabnis gefrot ze hunn. De Präis war op 2.446 Euro ugesat ginn.