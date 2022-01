Déi hollännesch Autoritéiten hunn e Sonndeg e Mann um Fluchhafen zu Amsterdam entdeckt, dee sech am Fuerwierk vun enger Boeing 747 verstoppt hat.

Gestart war de Fliger a Südafrika an et gouf eng Zwëschelandung zu Nairobi am Kenia, wéi hollännesch Medie mellen. Wou genee et dem Mann gelongen ass, sech illegal am Fliger ze verstoppen, wier an enger éischter Phas onkloer, heescht et vun der hollännescher Police. Hien hat sech am Beräich vum viischte Rad beim Fuerwierk verstoppt. De Vol vu Johannesburg op Amsterdam dauert an der Reegel 11 Stonnen.

Dem Mann goung et no der Landung um Fluchhafen Schiphol den Ëmstänn entspriechend gutt. Hie gouf an de Spidol transportéiert. Et wier erstaunlech, dass de Mann dat iwwerlieft huet, esou e Policespriecher. Et ass nämlech immens kal an deenen Héichten, wou déi Fligeren ënnerwee sinn, an och de Sauerstoff-Peegel ass do immens geréng.